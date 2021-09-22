Верховная Рада не признает новую Госдуму России и выборы в нее

Верховная Рада Украины заявила, что считает незаконными выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года и нелегитимной саму Госдуму России, избранную на них с привлечением граждан Украины.

Источник: трансляция заседания парламента 22 сентября и сайт Верховной Рады

Детали: Народные депутаты 322 голосами "за" приняли проект постановления №6078 "О заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года".

Верховная Рада указывает, что включение граждан Украины с оккупированных Россией территорий является незаконным и безосновательным, а организация выборов в Крыму и ОРДЛО – юридически ничтожной.

"Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сформированную по их результатам Государственную Думу Российской Федерации – нелегитимной", – говорится в заявлении.

Украинский парламент призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "дать надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях".

ВР обращает внимание международного сообщества на то, что "едва ли не впервые в истории" Россия как одно из государств-членов ОБСЕ не обеспечила надлежащих условий работы Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что сделало невозможным наблюдение за избирательным процессом представителей международной миссии ОБСЕ в соответствии с демократическими стандартами.

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