Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Верховная Рада не признает новую Госдуму России и выборы в нее

Среда, 22 сентября 2021, 14:34

Верховная Рада Украины заявила, что считает незаконными выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года и нелегитимной саму Госдуму России, избранную на них с привлечением граждан Украины.

Источник: трансляция заседания парламента 22 сентября и сайт Верховной Рады

Детали: Народные депутаты 322 голосами "за" приняли проект постановления №6078 "О заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года".

Верховная Рада указывает, что включение граждан Украины с оккупированных Россией территорий является незаконным и безосновательным, а организация выборов в Крыму и ОРДЛО – юридически ничтожной.

"Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сформированную по их результатам Государственную Думу Российской Федерации – нелегитимной", – говорится в заявлении.

Украинский парламент призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "дать надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях".

ВР обращает внимание международного сообщества на то, что "едва ли не впервые в истории" Россия как одно из государств-членов ОБСЕ не обеспечила надлежащих условий работы Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что сделало невозможным наблюдение за избирательным процессом представителей международной миссии ОБСЕ в соответствии с демократическими стандартами.

Предыстория:

  • В России 17–19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате. 
  • Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.
  • Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРосcиявиборыКрымДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке

Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Все новости...
Верховная Рада
Рада защитила Украину от антисемитизма
От олигархии к автократии
Рада отправила законопроект по грантам трудовым мигрантам на доработку
Последние новости
11:18
Курс валют на 24 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:13
Разумков поздравил закон об олигархах, потому что там есть его правка о НАПК
11:01
США разрешили Коломойскому продать недвижимость, чтобы погасить долги
10:46
Новый канцлер Германии начнет с попыток найти общий язык с Путиным - политолог
10:44
Шмыгаль рассказал, как власти готовятся справляться с новой волной коронавируса
10:33
В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19
10:28
Кубраков предлагает вернуть Лещенко в набсовет УЗ
10:09
На Эльбрусе во время схождения погибли 5 альпинистов
09:32
Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов
09:31
видео В Карпатах сильный ветер и снег с дождем: спасатели просят не ходить в горы
Все новости...