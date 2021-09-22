Кабмін затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латиниці

Кабінет міністрів на засіданні 22 вересня затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на відповідну постанову

Пряма мова міністра з питань реінтеграції ТОТ Олексія Резнікова: "Затвердження латинської графіки – це вже друге фундаментальне рішення у цьому році, на рівні з ухваленням закону про корінні народи України. Кримськотатарський народ чекав його 30 років".

Деталі: За словами Резнікова, у квітні 2021 року за ініціативи Мінреінтеграції уряд затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови, і перехід на латинку був одним зі стратегічних кроків у рамках її виконання.

Він додав, що перехід на латинську графіку підтримують жителі тимчасово окупованого Криму.

Затверджений алфавіт складається з 31 літери. Він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.

Крім того, у постанові уряду визначено, що навчання кримськотатарською мовою буде переведене на використання латинської графіки до 1 вересня 2025 року.