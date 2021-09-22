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Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Среда, 22 сентября 2021, 16:25
Фото ctrcenter.org

Кабинет министров на заседании 22 сентября утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на соответствующее постановление

Прямая речь министра по вопросам реинтеграции ВОТ Алексея Резникова: "Утверждение латинской графики – это уже второе фундаментальное решение в этом году, наряду с принятием закона о коренных народах Украины. Крымскотатарский народ ждал его 30 лет".

Детали: По словам Резникова, в апреле 2021 года по инициативе Минреинтеграции правительство утвердило Концепцию развития крымскотатарского языка, и переход на латиницу был одним из стратегических шагов в рамках ее выполнения.

Он добавил, что переход на латинскую графику поддерживают жители временно оккупированного Крыма.  

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Кроме того, в постановлении правительства указано, что обучение на крымскотатарском языке будет переведено на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкрымские татарыязык


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