Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы

Среда, 22 сентября 2021, 16:25
Кабмин утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латиницы
Фото ctrcenter.org

Кабинет министров на заседании 22 сентября утвердил алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на соответствующее постановление

Прямая речь министра по вопросам реинтеграции ВОТ Алексея Резникова: "Утверждение латинской графики – это уже второе фундаментальное решение в этом году, наряду с принятием закона о коренных народах Украины. Крымскотатарский народ ждал его 30 лет".

Детали: По словам Резникова, в апреле 2021 года по инициативе Минреинтеграции правительство утвердило Концепцию развития крымскотатарского языка, и переход на латиницу был одним из стратегических шагов в рамках ее выполнения.

Он добавил, что переход на латинскую графику поддерживают жители временно оккупированного Крыма.  

Утвержденный алфавит состоит из 31 буквы. Он базируется на решениях Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

Кроме того, в постановлении правительства указано, что обучение на крымскотатарском языке будет переведено на использование латинской графики до 1 сентября 2025 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровкрымские татарыязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: