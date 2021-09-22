Участь у "виборах" до Держдуми взяли 230 тисяч українців з ОРДЛО – омбудсмен

Участь у так званих "виборах" до Держдуми РФ взяли 230 тисяч громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram

Деталі: За її словами, людей було примусово паспортизовано і вивезено для голосування на територію Росії. Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери та студентів, за обов’язкової реєстрації на порталі "Держпослуги", голосували у 255 "інфоцентрах" на Донеччині та у 141 – на Луганщині.

Вона також повідомила, що в окупованому Криму незаконно працювало понад тисячу виборчих дільниць. Окупант насильно примушував бюджетників йти голосувати та звітувати про "зроблений вибір". Зокрема, у Феодосії освітяни повинні були сфотографуватися у кабінці для голосування і надіслати фото в одну із соціальних мереж, в іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями "з правильним вибором".

Передісторія: У середу Верховна Рада проголосувала за визнання незаконними так званих виборів до Державної думи РФ і, як наслідок, нелегітимною саму держустанову. Причина – залучення до голосування громадян України з окупованих Росією територій.