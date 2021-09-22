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Участие в "выборах" в Госдуму приняли 230 тысяч украинцев из ОРДЛО – омбудсмен

Среда, 22 сентября 2021, 18:27
Участие в выборах в Госдуму приняли 230 тысяч украинцев из ОРДЛО – омбудсмен
Фото: Regnum

Участие в так называемых "выборах" в Госдуму РФ приняли 230 тысяч граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram

Детали: По ее словам, людей принудительно паспортизовали и вывезли для голосования на территорию России. Еще 150 тысяч работников бюджетной сферы и студентов, при обязательной регистрации на портале "Госуслуги", проголосовали в 255 "инфоцентрах" в Донецкой области и в 141 – на Луганщине.

Она также сообщила, что в оккупированном Крыму незаконно работало более тысячи избирательных участков. Оккупант насильно заставлял бюджетников идти голосовать и отчитываться о "сделанном выборе". В частности, в Феодосии педагоги должны были сфотографироваться в кабинке для голосования и прислать фото в одну из социальных сетей, в другой крымской школе нужно было фотографироваться возле урны с бюллетенями "с правильным выбором".

Предыстория: В среду Верховная Рада проголосовала за признание незаконными так называемых выборов в Государственную думу РФ и, как следствие, нелегитимным само госучреждение. Причина - привлечение к голосованию граждан Украины с оккупированных Россией территорий.

Украинская правда
Темы: ГосдумавиборыомбудсменОРДЛОРосcия
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