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США пообещали купить еще 500 млн доз вакцины и раздать другим странам

Четверг, 23 сентября 2021, 02:15
США пообещали купить еще 500 млн доз вакцины и раздать другим странам

Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.

Источник: президент США Джо Байден во время виртуального саммита, которого цитирует Reuters

Детали: Как отмечается, доставка нового транша начнется в январе.

Дополнительные вакцины увеличат объем пожертвований США до более чем 1,1 млрд доз, что  гораздо меньше 5-6 млрд доз, которые, по словам мировых экспертов в области здравоохранения, необходимы более бедным странам.

Вакцины от Pfizer Inc и BioNTech будут производить в США и отправлять в страны с низким и средним уровнем дохода. Источник, знакомый с проблемой, сказал, что правительство США заплатит около 7 долларов за дозу.

Кроме того, Байден сказал, что Штаты предоставят 370 млн долларов "в поддержку проведения прививок" и более 380 млн долларов на помощь Глобальному альянсу по вакцинам в распределении вакцины в регионах с наибольшей потребностью.

Что предшествовало: Неделей ранее стало известно, что администрация президента США закупит сотни миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для того, чтобы пожертвовать ее другим странам.

Темы: вакцинацияСША
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