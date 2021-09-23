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Ляшко: Вакцинуємося до Нового року – навесні зможемо жити без карантину

Четвер, 23 вересня 2021, 12:44
Ляшко: Вакцинуємося до Нового року – навесні зможемо жити без карантину
Віктор Ляшко, фото МОЗ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що навесні 2022 року карантинних обмежень в Україні може не бути, якщо більшість українців вакцинуються проти коронавірусної інфекції до нового року.

Джерело: Ляшко під час V міжнародного форуму "Креативна Україна 2021", "Укрінформ"

Пряма мова: "Все залежить від нас. Якщо ви зараз подивитеся на Велику Британію та на Данію, шість місяців інтенсивної вакцинації – і в них проблеми карантинних обмежень не існує… 

У нас вакцини сьогодні більше 10 мільйонів доз, 17 мільйонів як мінімум законтрактовано вже. Плюс ще 3 мільйони мені подарують як людині, яка ефективно робить вакцинацію. Все залежить від вас. 

Вакцинуємося до нового року – на весну можемо спокійно жити без карантинних обмежень".

Деталі: Так Ляшко відповів на запитання, "коли все закінчиться (тобто епідемія і карантин – ред.)".

"Я більш оптимістично зараз дивлюся на ситуацію, оскільки буквально пройшло півтора року, а ми маємо вакцину, яка сьогодні захищає від тяжкого і середньої тяжкості перебігу хвороби, і з’являються лікарські засоби", – сказав голова МОЗ.

"В Україну вже приїхали певні інноваційні препарати, які діють прямо на вірус. Раніше такого не було. У нас є підписані два попередні контракти з двома виробниками, завершується третя клінічна стадія противірусних препаратів проти COVID-19", – повідомив він.

"З’явиться лікування специфічне, тоді, я думаю, про проблему COVID-19 ми забудемо і будемо згадувати в певних сюжетах або фільмах", – додав Ляшко.

Нагадаємо: Нещодавно в Україну доставили ліки прямої дії на коронавірус, невелику партію. 20 000 флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 000 флаконів Етесевімабу (Etesevimab) повезуть у регіони.

На COVID перехворіли вже 2,3 мільйони українців, зараз хворіють 77 тисяч осіб.

Із кінця лютого в Україні вакцинують проти коронавірусу чотирма вакцинами: AstraZeneca (Covishield індійського виробника), Coronavac (виробник – Sinovac Biotech), Comirnaty (виробництва Pfizer-BioNTech) і Moderna (однойменнний виробник Moderna). 

Станом на 23 вересня в країні проти COVID-19 щеплено 6 527 042 людини, з них повністю імунізовані 5 299 317 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинвакцинаціяCovid-2019коронавірусЛяшко Віктор
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