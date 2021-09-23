Ексголова поліції Києва став заступником Кличка

Київська міська рада підтримала призначення заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень ексочільника поліції Києва Андрія Крищенка.

Джерело: трансляція засідання міськради

Деталі: "За" відповідне рішення проголосував 91 депутат.

Пряма мова Кличка: "Звертаюсь до депутатського корпусу. Переконаний, що це призначення тільки посилить ключове питання – завдання безпеки в нашому місці".

Що передувало: ZN.UA та співрозмовники "Української правди" у команді мера повідомили, що мер Києва Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього главу київської Нацполіції Андрія Крищенка.

"Українська правда" звернулася по коментарі до Крищенка і до пресслужби Кличка. Крищенко відписав на повідомлення УП, але на питання, чи погодився він стати заступником Кличка не відповів.

Крищенко пішов у відставку з посади очільника поліції Києва 10 серпня 2021 року.