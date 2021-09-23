Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ексголова поліції Києва став заступником Кличка

Четвер, 23 вересня 2021, 13:15
Андрій Крищенко. фото пресслужби Кличка

Київська міська рада підтримала призначення заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень ексочільника поліції Києва Андрія Крищенка.

Джерело: трансляція засідання міськради

Деталі: "За" відповідне рішення проголосував 91 депутат.

Пряма мова Кличка: "Звертаюсь до депутатського корпусу. Переконаний, що це призначення тільки посилить ключове питання – завдання безпеки в нашому місці".

Що передувало: ZN.UA та співрозмовники "Української правди" у команді мера повідомили, що мер Києва Віталій Кличко хоче призначити своїм заступником колишнього главу київської Нацполіції Андрія Крищенка.

"Українська правда" звернулася по коментарі до Крищенка і до пресслужби Кличка. Крищенко відписав на повідомлення УП, але на питання, чи погодився він стати заступником Кличка не відповів.

Крищенко пішов у відставку з посади очільника поліції Києва 10 серпня 2021 року.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус: більше 8 тисяч нових випадків, 133 померлих

Україна – 3-тя в Європі за поширенням COVID-19

Російські літаки залетіли у заборонену зону навчань ЗСУ

"Злочинець був не один" – МВС про замах на Шефіра

відеоЗеленський посилив кортеж, поліція переходить на особливий режим роботи

ТСК щодо "вагнерівців" заслухала Бурбу, але не у Раді

Усі новини...
Київ
У Києві нових хворих на COVID уже в 4 рази більше, ніж одужань
Біля Ради відбулося зіткнення учасників акції та силовиків
Банда псевдополіцейських у Києві займалася розбоями та вимаганням
Останні новини
11:37
Венедіктова: Захист екскомандувача Повітряних сил затягує передачу до суду справи АН-26
11:04
Brent подорожчала до рівня жовтня 2018
10:43
Індикатори МОЗ: кількість "помаранчевих" областей зменшилася
10:16
Увечері в Києві можуть закрити на вхід три станції метро
10:09
В ніч на 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнесу" можуть бути недоступними
09:29
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
08:36
159 тисяч щеплень проти COVID зробили у п'ятницю
08:15
Коронавірус: більше 8 тисяч нових випадків, 133 померлих
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: посилений кортеж Зеленського, "червона зона"
07:23
Біля Світлодарська окупанти вели прицільний обстріл позицій ЗСУ
Усі новини...