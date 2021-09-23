Экс-глава полиции Киева стал заместителем Кличко

Киевский городской совет поддержал назначение заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий экс-главы полиции Киева Андрея Крищенко.

Источник: трансляция заседания горсовета

Детали: "За" соответствующее решение проголосовал 91 депутат.

Прямая речь Кличко: "Обращаюсь к депутатскому корпусу. Убежден, что это назначение только усилит ключевой вопрос - задача безопасности в нашем городе".

Что предшествовало: ZN.UA и собеседники "Украинской правды" в команде мэра сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко хочет назначить своим заместителем бывшего главу киевской Нацполиции Андрея Крищенко.

"Украинская правда" обратилась за комментариями к Крищенко и в пресс-службу Кличко. Крищенко отписал на сообщение УП, но на вопрос, согласился ли он стать заместителем Кличко не ответил.

Крищенко ушел в отставку с поста главы полиции Киева 10 августа 2021.