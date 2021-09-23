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Оппозиция о турборежиме деолигархизации: Это начало конца парламента

Четверг, 23 сентября 2021, 14:24
С трансляции канала Рада

В парламентской оппозиции настаивают, что законопроект №5599 относительно деолигархизации приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента.

Источник: выступления Ирины Геращенко ("Европейская солидарность") и Сергея Власенко ("Батькивщина ") после принятия проекта закона №5599

Прямая речь Геращенко: "Сегодня 16 января и 26 апреля этого парламента, когда проголосовали диктаторские законы и ратификацию "черноморского флота". Тогда некоторые депутаты опускали глаза, потому что им было стыдно: они понимали, как ломают парламентаризм...

У монобольшинства были голоса на сегодняшний закон: вместе с группами 279 голосов. И никто не блокировал им трибуну. Мы боролись за регламент и за процедуру. Это начало конца.

Это начало конца этого парламента, потому что вы не оппозицию унизили, а сами себя, показав, что вы – только зеленые кнопочки, для которых все равно, что давить – главное давить так, чтобы получить свой олигархический конверт и то, что вам скажут на Банковой.

А мы подаем заявление о преступлении".

Детали: По словам Геращенко, председательствующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук и президентская фракция не дали оппозиции защитить ее поправки.

Сергей Власенко из "Батькивщины" также заявил, что его фракция была готова к конструктивному диалогу по законопроекту об олигархах, но таблица поправок появилась лишь накануне голосования – а это нарушение регламента.

"Что касается выводов, которые Вы показывали, я убежден, что 16 января 2014 года у председательствующего на тот момент тоже были выводы... но он потом давал объяснения в прокуратуре", – заявил Власенко.

Стефанчук возразил, что сравнительная таблица подписана 17 сентября – и поэтому было проголосовано за сокращенную процедуру рассмотрения законопроекта №5599 во втором чтении.

Этому предшествовало: 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Подавляющее большинство голосов за законопроект дали фракции "Слуга народа" (229), "За майбутнє" (18), "Довіра" (15) и "Голос" (11).

Против выступили народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Оппозиция хотела отстранить от председательства первого вице-спикера Руслана Стефанчука во время рассмотрения закона об олигархах – и не смогла.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, который считал деолигархический пакет законов неготовым к рассмотрению, находится на самоизоляции из-за COVID-19.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Радаоппозицияолигархизаконодательство


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