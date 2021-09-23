У "Голосі" сварки через деолігархічний закон: нардепів звинуватили в роботі на ОП

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк звинуватив об’єднання "Справедливість", яке входить до цієї фракції, в співпраці з владною командою через голосування за деолігархічний закон, йому опонує представниця групи Олександра Устінова.

Джерело: Железняк у коментарі телеканалу "Україна 24", Устінова у Facebook

Деталі: Лідер фракції "Голос" запропонував своїм колегам "пересісти до "Слуги народу", оскільки вважає факт їхнього голосування за президентську ініціативу за умови порушення регламенту Верховної Ради, підіграванням владі. Нардепка з групи "Справедливість", що раніше оголосила недовіру керівництву "Голосу", пояснює, що їхнє голосування пов’язане з передвиборчими обіцянками – боротися проти олігархів.

Пряма мова Железняка: "Окремі колеги, які називають себе групою "Справедливість", сьогодні відкрили своє обличчя, вони проголосували за цей закон. Вони бачили порушення процедури, регламенту, до останнього запевняли, що залишаються опозиційними депутатами, але сьогодні або за гроші на округи (Железняк заявив, що мажритарниці Галина Васильченко та Наталя Піпа отримали на свої округи 20 млн гривень "інфраструктурної субвенції") або за посади, або за інші, як ми називаємо "плюшки", вони натисли зелену кнопку, показали, що вони співпрацюють зі владою… стали частиною коаліції".

Пряма мова Устінової: "Боротьбу з олігархами ми обіцяли нашим виборцям, і якщо є хоч найменший шанс ускладнити цим ворогам держави життя це - ми не маємо права не голосувати за це. Воювати треба будь-якою зброєю, хай і не досконалою. Відтак ми підтримали цей законопроект, щоб надати більшості воювати з олігархами тією зброєю, яку вони просять. Чи де дасть результат - час покаже…

Абсолютно поділяємо думку колег щодо неприпустимості порушення процедури, але щодо закону - якщо послухати колег, які кажуть що закон ні прощо - то чого боятися і влаштовувати таку істерику.

П.С. Чекаємо в коментах всі без виключення ботоферми зі звинуваченнями в продажу ОП, Ілону Маску, і т.д, але є один плюс - хоч тепер точно про "продалися олігархам" не напишуть".

Що передувало: У Верховній Раді 279 голосами підтримали в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Закон втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.