В "Голосе" ссоры из-за деолигархического закона: нардепов обвинили в работе на ОП

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил объединение "Справедливость", которое входит в эту фракцию, в сотрудничестве с властной командой из-за голосования за деолигархический закон, ему оппонирует представитель группы Александра Устинова.

Источник: Железняк в комментарии телеканала "Украина 24", Устинова в Facebook

Детали: Лидер фракции "Голос" предложил своим коллегам "пересесть к "Слуге народа", поскольку считает факт их голосования за президентскую инициативу при условии нарушения регламента Верховной Рады, подыгрыванием власти. Нардеп из группы "Справедливость", ранее объявившей недоверие руководству "Голоса" объясняет, что их голосование связано с предвыборными обещаниями - бороться против олигархов.

Прямая речь Железняка: "Отдельные коллеги, называющие себя группой "Справедливость", сегодня открыли свое лицо, они проголосовали за этот закон. Они видели нарушения процедуры, регламента, до последнего уверяли, что остаются оппозиционными депутатами, но сегодня или за деньги на округа (Железняк заявил, что мажритарники Галина Васильченко и Наталья Пипа получили на свои округа 20 млн гривен "инфраструктурной субвенции") или должности, или другие, как мы называем "плюшки", они нажали зеленую кнопку, показали, что они сотрудничают с властью... стали частью коалиции".

Прямая речь Устиновой: "Борьбу с олигархами мы обещали нашим избирателям, и если есть хоть малейший шанс усложнить этим врагам государства жизни, то мы не имеем права не голосовать за это. Воевать надо любым оружием, пусть и не совершенным. Поэтому мы поддержали этот законопроект, чтобы предоставить большинству возможность воевать с олигархами тем оружием, которое они просят. Даст ли это результат - время покажет ...

Абсолютно разделяем мнение коллег о недопустимости нарушения процедуры, но по закону - если послушать коллег, которые говорят что закон ни о чем - то чего бояться и устраивать такую ​​истерику.

П.С. Ждем в комментах все без исключения ботофермы с обвинениями в продаже ОП, Маску, и т.д, но есть один плюс - хоть теперь точно "продались олигархам" не напишут".

Что предшествовало: В Верховной Раде 279 голосами поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу. Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.