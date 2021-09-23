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ФК "Динамо" покарали за бійку вболівальників на "Олімпійському"

Четвер, 23 вересня 2021, 16:11
ФК Динамо покарали за бійку вболівальників на Олімпійському
Скріншот із відео

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) має сплатити пів мільйона гривень і провести два домашні матчі чемпіонату Української прем'єр-ліги з частково закритими фан-секторами через бійку на "Олімпійському" під час матчу з "Олександрією".

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив кілька рішень.

ФК "Динамо" (Київ) за неналежну поведінку вболівальників під час матчу 8-го туру чемпіонату з клубом "Олександрія", що відбувся 18 вересня 2021 року, комітет зобов’язав провести наступні два домашні матчі чемпіонату УПЛ із частково закритими секторами (41 та 43), сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень та застосував санкцію у вигляді проведення домашнього матчу без уболівальників умовно із випробувальним строком до кінця сезону УПЛ-2021/2022.

18 вересня під час матчу "Динамо" з "Олександрією" на "Олімпійському" сталася бійка на трибунах, бо хтось із глядачів зробив ультрас зауваження за фаєри. У бійці постраждали щонайменше 4 людини.

Крім того, Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відсторонив на два матчі футболіста ФК "Минай" (Ужгород) Євгена Селезньова за демонстрацію непристойного жесту під час матчу 8-го туру чемпіонату УПЛ ФК "Ворскла" (Полтава) – ФК "Минай" (Ужгород), що відбувся 19 вересня.

Українська правда

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Теми: футбол
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