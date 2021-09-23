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ФК "Динамо" наказали за драку болельщиков на "Олимпийском"

Четверг, 23 сентября 2021, 16:11
ФК Динамо наказали за драку болельщиков на Олимпийском
Скриншот с видео

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) должен уплатить полмиллиона гривен и провести два домашних матча чемпионата Украинской премьер-лиги с частично закрытыми фан-секторами из-за драки на "Олимпийском" во время матча с "Александрией".

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял несколько решений.

ФК "Динамо" (Киев) за неподобающее поведение болельщиков во время матча 8-го тура чемпионата с клубом "Александрия", который состоялся 18 сентября 2021 года, комитет обязал провести следующие два домашних матча чемпионата УПЛ с частично закрытыми секторами (41 и 43), оплатить обязательный денежный взнос в размере 500 тысяч гривен и применил санкцию в виде проведения домашнего матча без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона УПЛ-2021/2022.

18 сентября во время матча "Динамо" с "Александрией" на "Олимпийском" произошла драка на трибунах, потому что кто-то из зрителей сделал ультрас замечания за файеры. В драке пострадали по меньшей мере 4 человека.

Кроме того, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ отстранил на два матча футболиста ФК "Минай" (Ужгород) Евгения Селезнева за демонстрацию неприличного жеста во время матча 8-го тура чемпионата УПЛ ФК "Ворскла" (Полтава) – ФК "Минай" (Ужгород), который состоялся 19 сентября.

Украинская правда

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Темы: футбол
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