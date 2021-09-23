Стрілянина в університеті Пермі: глава СК регіону наклав на себе руки
Четвер, 23 вересня 2021, 18:49
Глава Слідчого комітету (СК) Росії у Пермському краю полковник юстиції Сергій Сарапульцев наклав на себе руки у своєму будинку після наради з керівництвом.
Деталі: Сарапульцев був знайдений мертвим у своєму будинку.
Вчора, 22 вересня, у нього була нарада з главою СК Росії з приводу недавніх вбивств в пермському університеті.
ЗМІ пишуть, що його обіцяли звільнити, а нарада "пройшла на підвищених тонах". Також слідство розглядає другу версію - через конфлікти вдома.
Передісторія:
- Вранці 20 вересня на території 8-го корпусу Пермського державного університету студент влаштував стрілянину. Частина студентів закрилася від нападника в аудиторіях вузу, а деякі вистрибували з вікон.
- Внаслідок стрілянини, за уточненими даними, загинули 6 осіб, постраждали понад два десятки осіб.