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Стрельба в университете Перми: глава СК региона покончил с собой

Четверг, 23 сентября 2021, 18:49
Стрельба в университете Перми: глава СК региона покончил с собой
фото со стрельбы в университете

Глава Следственного комитета России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме после совещания с руководством.

Источник: ТАСС, Readovka

Детали: Сарапульцев был найден мертвым в своем доме.

Вчера у него было совещание с главой СК России по поводу недавних убийств в пермском университете.

СМИ пишут, что его обещали уволить, а совещание "прошло на повышенных тонах". Также следствие рассматривает вторую версию – из-за конфликтов дома.

Предыстория:

  • Утром 20 сентября на территории 8-го корпуса Пермского государственного университета студент устроил стрельбу. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза, а некоторые выпрыгивали из окон.
  • В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 6 человек, пострадали более двух десятков человек.

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Темы: Росcия
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