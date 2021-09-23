Стрельба в университете Перми: глава СК региона покончил с собой

фото со стрельбы в университете

Глава Следственного комитета России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме после совещания с руководством.

Источник: ТАСС, Readovka

Детали: Сарапульцев был найден мертвым в своем доме.

Вчера у него было совещание с главой СК России по поводу недавних убийств в пермском университете.

СМИ пишут, что его обещали уволить, а совещание "прошло на повышенных тонах". Также следствие рассматривает вторую версию – из-за конфликтов дома.

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