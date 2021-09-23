Стрельба в университете Перми: глава СК региона покончил с собой
Четверг, 23 сентября 2021, 18:49
Глава Следственного комитета России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме после совещания с руководством.
Детали: Сарапульцев был найден мертвым в своем доме.
Вчера у него было совещание с главой СК России по поводу недавних убийств в пермском университете.
СМИ пишут, что его обещали уволить, а совещание "прошло на повышенных тонах". Также следствие рассматривает вторую версию – из-за конфликтов дома.
Предыстория:
- Утром 20 сентября на территории 8-го корпуса Пермского государственного университета студент устроил стрельбу. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза, а некоторые выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 6 человек, пострадали более двух десятков человек.