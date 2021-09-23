На Львівщині понад 85% шкіл перевели на "дистанційку"

У зв'язку з впровадженням "жовтої" зони карантину на Львівщині понад 85% шкіл перевели на дистанційне навчання.

Джерело: наказ Департаменту освіти та науки ЛОДА

Дослівно: Здобувачі освіти Львівської області припинили відвідування закладів освіти, в яких не менше ніж 80% вакцинованих працівників освіти.

Тобто більше 85% закладів загальної середньої освіти з 23.09.2021 року організували навчання за дистанційною формою".

Деталі: Директор департаменту наказала провести моніторинг якості надання освіти з 27 вересня до 31 грудня.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що лише у 10% шкіл Львівської області щонайменше 80% співробітників отримали щеплення від коронавірусу та зможуть продовжити працювати у "жовтій" карантинній зоні.

З початку доби 23 вересня по всій території України запроваджено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, карантинні обмеження стали жорсткіші.