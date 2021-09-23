Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львовщине более 85% школ перевели на "дистанционку"

Четверг, 23 сентября 2021, 19:35

В связи с внедрением "желтой" зоны карантина на Львовщине более 85% школ перевели на дистанционное обучение.

Источник: приказ Департамента образования и науки ЛОГА

Дословно: Соискатели образования Львовской области прекратили посещение учебных заведений, в которых не менее 80% вакцинированных работников образования.

То есть более 85% учреждений общего среднего образования с 23.09.2021 года организовали обучение по дистанционной форме".

Детали Директор департамента приказала провести мониторинг качества предоставления образования с 27 сентября по 31 декабря.

Напомним: Ранее сообщалось, что только в 10% школ Львовской области не менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса и смогут продолжить работать в "желтой" карантинной зоне.

С начала суток 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантинные ограничения стали жестче.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона

Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"

На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"

В Bellingcat уверены, что ФСБ не знала об операции по "вагнеровцам"

фотоЗа неуплату свыше 100 миллионов налогов будут судить народного депутата

В Украине решили, какой фильм номинировать на "Оскар"

Все новости...
Последние новости
21:50
В Грузии прогнозируют пятую волну коронавируса в конце ноября
21:33
Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона
21:19
Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"
20:52
Официальный курс на 27 сентября: гривня ослабла
20:37
фотоОрганизация теракта и убийств майдановцев: экс-командиру "Беркута" объявили подозрение
20:14
"Доступные кредиты 5-7-9%": Шмыгаль поручил усилить инвестсоставляющую программы
19:56
В НАТО призвали Косово и Сербию к немедленной деэскалации
19:40
Китай в пять раз нарастил инвестиции в Украину за пять лет
19:27
На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"
18:59
Хранение номерных знаков для авто стало платным: сколько будет стоить
Все новости...