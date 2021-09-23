На Львовщине более 85% школ перевели на "дистанционку"

В связи с внедрением "желтой" зоны карантина на Львовщине более 85% школ перевели на дистанционное обучение.

Источник: приказ Департамента образования и науки ЛОГА

Дословно: Соискатели образования Львовской области прекратили посещение учебных заведений, в которых не менее 80% вакцинированных работников образования.

То есть более 85% учреждений общего среднего образования с 23.09.2021 года организовали обучение по дистанционной форме".

Детали Директор департамента приказала провести мониторинг качества предоставления образования с 27 сентября по 31 декабря.

Напомним: Ранее сообщалось, что только в 10% школ Львовской области не менее 80% сотрудников получили прививки от коронавируса и смогут продолжить работать в "желтой" карантинной зоне.

С начала суток 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантинные ограничения стали жестче.