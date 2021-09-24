Окупанти п'ять разів порушили “тишу” на Донбасі — штаб

23 вересня окупанти на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Кримського російські найманці стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік Новолуганського.

Як зазначається, військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.