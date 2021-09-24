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Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе — штаб

Пятница, 24 сентября 2021, 07:20

23 сентября оккупанты на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Южного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

Как отмечается, военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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