Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе — штаб
Пятница, 24 сентября 2021, 07:20
23 сентября оккупанты на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в направлении Южного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Крымского российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.
Как отмечается, военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ.
Украинская правда