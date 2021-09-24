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В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19

Пятница, 24 сентября 2021, 10:33
В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19
Фото с Facebook Кличко

За сутки 23 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса – это уже третьи сутки подряд, когда в городе фиксируют более 450 новых больных, 7 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (67), Деснянском (66) и в Дарницком (58)".

Детали: Среди новых больных 252 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 28 девочек от 8 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

56 человек госпитализированы.

Всего с начала пандемии в столице уже 232 049 новых случаев коронавируса, 5 359 больных умерли, преодолели вирус 219 751 житель Киева, из них 115 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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