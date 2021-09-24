В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19
За сутки 23 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса – это уже третьи сутки подряд, когда в городе фиксируют более 450 новых больных, 7 человек умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (67), Деснянском (66) и в Дарницком (58)".
Детали: Среди новых больных 252 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 28 девочек от 8 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.
56 человек госпитализированы.
Всего с начала пандемии в столице уже 232 049 новых случаев коронавируса, 5 359 больных умерли, преодолели вирус 219 751 житель Киева, из них 115 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 21 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, при этом выздоровели только 138 больных.
- За сутки 22 сентября в столице лабораторно подтвердили 467 новых случаев коронавируса, 7 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус только 108 больных.