В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19

За сутки 23 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса – это уже третьи сутки подряд, когда в городе фиксируют более 450 новых больных, 7 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 7 летальных случаев от вируса. Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (67), Деснянском (66) и в Дарницком (58)".

Детали: Среди новых больных 252 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 28 девочек от 8 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

56 человек госпитализированы.

Всего с начала пандемии в столице уже 232 049 новых случаев коронавируса, 5 359 больных умерли, преодолели вирус 219 751 житель Киева, из них 115 за минувшие сутки.

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