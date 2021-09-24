Разумков привітав закон про олігархів, бо там є його правка про НАЗК 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що парламентарі підтримали його правку до закону про олігархів і рішення про визнання особу олігархом буде приймати НАЗК, а не РНБО.

Джерело: Facebook-сторінка Разумкова, порівняльна таблиця законопроєкту до 2 читання

Пряма мова: "Дякую і комітету, і Верховній Раді, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів".

Деталі: Спікер Верховної Ради Разумков опублікував допис, де вказав, що народні обранці підтримали його правку, яка стосується НАЗК.

Водночас, парламентарі підтримали правку, котра суперечить допису Разумкова.

Йдеться про правки 398 і 406.

Зокрема, у правці спікера (398) вирішальну роль у визнанні особи олігархом приймає голова Національного агентства з питань запобігання корупції за зверненням комісії з питань протидії надмірного впливу олігархів, Верховної Ради, СБУ, тощо.

Рішення про визнання особи олігархом видається у формі наказу і публікується на сайті НАЗК.

Проте народні обранці також врахували правку 406, де йдеться про те, що рішення про визнання особи олігархом приймає РНБО, яка також вестиме Реєстр олігархів.

24 вересня стало відомо, що до закону врахували правки, котрі суперечать одна одній: 398, 406. Щоб уникнути колізії доведеться переголосувати статтю 5 закону, де йдеться про те як олігарха визнають олігархом.

Передісторія: