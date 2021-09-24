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Разумков поздравил закон об олигархах, потому что там есть его правка о НАПК

Пятница, 24 сентября 2021, 11:13
Разумков поздравил закон об олигархах, потому что там есть его правка о НАПК

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что парламентарии поддержали его правку в законе об олигархах и решение о признании человека олигархом будет принимать НАПК, а не СНБО.

Источник: Facebook-страница Разумкова, сравнительная таблица законопроекта ко 2 чтению

Прямая речь: "Благодарю и комитет, и Верховную Раду, что поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить человека в реестр олигархов".

Детали: Спикер Верховной Рады Разумков опубликовал сообщение, где указал, что народные избранники поддержали его правку, которая касается НАПК.

В то же время, парламентарии поддержали поправку, которая противоречит сообщению Разумкова.

Речь идет о правках 398 и 406.

В частности, в правке спикера (398) решающую роль в признании человека олигархом принимает председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, который по обращению комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию олигархов, Верховной Рады, СБУ и тому подобное вносит человека в перечень олигархов.

Решение о признании лица олигархом выдается в форме приказа и публикуется на сайте НАПК.

Однако народные избранники также учли поправку 406, где говорится о том, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО, которая также будет вести Реестр олигархов.

24 сентября стало известно, что в закон учли поправки, которые противоречат друг другу: 398, 406. Чтобы избежать коллизии придется переголосовать статью 5 закона, где говорится о том, как олигарха признают олигархом.

Предыстория:

  • 23 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.
  • Спикера ВР не было на заседании, поскольку он повторно заболел на коронавирус и находится на самоизоляции.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что если бы председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков был на заседании парламента и выступал против сокращенного рассмотрения законопроекта об олигархах, то это стало бы точкой невозврата для отношений фракции и Разумкова.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Разумков ДмитрийолигархизаконодательствоВерховная Рада
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