Арахамія назвав точку неповернення у відносинах "Слуги народу" і Разумкова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що якби голова Верховної Ради Дмитро Разумков був на засіданні парламенту і виступав проти скороченого розгляду законопроєкту щодо олігархів, то це стало б точкою неповернення для стосунків фракції і Разумкова.

Джерело: Арахамія в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради 23 вересня

Пряма мова: "Я спілкувався з ним і продовжую спілкуватися. Я не питав його позицію (щодо законопроєкту про олігархів - ред.). Він дивився по телебаченню.

Він не вітав. Він же мав свою позицію, здається, він казав, що не голосував би. Ми не підтримали його правку, тому він не голосував би. Нічого, ви ж бачите, і без нього нормально працюємо.

Я думаю, що Разумков не підтримав би таку процедуру (скорочений розгляд законопроєкту – ред.). Якщо він був би на роботі, ми б наполягали і це би була точка біфуркації (неповернення – ред.) для наших негараздів".

Деталі: Наразі, за словами Арахамії, все добре між фракцією і Разумковим, оскільки його не було на засіданні і глава ВР не виступав проти законопроєкту щодо олігархів.

Арахамія додав, що "конфлікт – уже не публічний" і "Слуга народу" чекає на одужання голови Верховної Ради, а тоді уже будуть із ним розмовляти.

За його словами, він телефонував Разумкову під час розгляду законопроєкту.

Прессекретар Разумкова в коментарі УП сказала "спікер відповідатиме на всі запитання вже після виходу із самоізоляції".

Чому це важливо: Разумков - перший номер виборчого списку президентської партії. Протягом останніх днів розпалюється конфлікт між ним та монобільшістю.

На тлі чуток про можливу відставку Дмитра Разумкова 20 вересня внутрішній конфлікт "Слуги народу" вийшов у публічну площину з обговоренням порядку денного на погоджувальній раді парламенту.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає дії Разумкова "некомандними", а радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що якщо конфлікт буде рости, то "втрутиться президент".

Передісторія:

За інформацією УП, президент Володимир Зеленський планує у найближчий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року. За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

Корнієнко розповів, що на збори їхньої парламентської фракції в Трускавці запросять керівників Офісу генпрокурора і СБУ, а також представників Кабміну і "не виключається" запрошення Разумкова.

Сам Разумков повідомив, що його досі не запросили на заплановані збори, а він хоче їх відвідати.

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