МОЗ відносить до "помаранчевих" аж 9 регіонів України

За даними від 23 вересня, МОЗ відносить до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки 9 регіонів України, включно з Києвом.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Так, показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки відповідають: Київ, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Черкаська області.

Слід зазначити, що ще 21 вересня всі регіони України відповідали показникам "зеленого" рівня.

Разом з тим, віднесення МОЗ регіону до того чи іншого рівня ще не означає введення в цьому регіоні додаткових карантинних обмежень – таке рішення має прийняти Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Станом на 23 вересня рівень захворюваності на COVID-19 не перевищено лише у двох областях – Закарпатській та Кіровоградській. Найвища захворюваність у Луганській області – 411 випадків на 100 тисяч населення про нормі до 75. Також високі показники у Чернівецькій області (382), Харківській (262), Тернопільській (247) та Львівській (226) областях.

Також у 8 регіонах перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій: у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.