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Минздрав относит к "оранжевым" аж 9 регионов Украины

Пятница, 24 сентября 2021, 11:23
Минздрав относит к оранжевым аж 9 регионов Украины
фото Эльдара Сарахмана, УП

По данным от 23 сентября, Минздрав относит к оранжевому уровню эпидемической опасности 9 регионов Украины, включая Киев.

Источник: данные Минздрава

Детали: Так, показателям оранжевого уровня эпидопасности соответствуют: Киев, Днепропетровск, Донецк, Киевская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Следует отметить, что еще 21 сентября все регионы Украины соответствовали показателям "зеленого" уровня.

Вместе с тем, отнесение Минздравом региона к тому или иному уровню еще не означает введения в регионе дополнительных карантинных ограничений – такое решение должна принять Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

 

По состоянию на 23 сентября уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в двух областях – Закарпатской и Кировоградской. Самая высокая заболеваемость в Луганской области – 411 случаев на 100 тысяч населения при норме до 75. Также высокие показатели в Черновицкой области (382), Харьковской (262), Тернопольской (247) и Львовской (226) областях.

Также в 8 регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций: в Киеве, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Что предшествовало: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по всей Украине.

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирусМинздрав
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