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4 області можуть стати "червоними" в найближчі тижні

П'ятниця, 24 вересня 2021, 13:55

Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть протягом двох-трьох тижнів перейти в "червоний" рівень епіднебезпеки.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на пресконференції в Києві в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Станом на 24 вересня вже дев'ять регіонів демонструють ознаки "помаранчевого" рівня".

"Є певна частина регіонів, які зараз перебувають у зоні ризику входження вже навіть у "червоний" рівень епіднебезпеки: це Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області. Ці регіони можуть перейти до "червоного" рівня протягом двох-трьох тижнів. Тому вони потребуватимуть найбільшої уваги".

Деталі: За словами Кузіна, Міністерство охорони здоров'я цього тижня зафіксувало найшвидші темпи зростання захворюваності COVID-19 у 2021 році: 68% – зростання нових випадків захворювання, 51% – зростання госпіталізацій.

У той же час санлікар зазначив, що навантаження на систему охорони здоров'я країни контрольоване: зайнято 34% ліжок реанімації, 31% ліжок із киснем і 13% апаратів ШВЛ, а число пацієнтів, яким призначено кисень, – 19% від кількості ліжок із киснем.

При цьому Кузін підкреслив, що 95% госпіталізованих у лікарнях – невакциновані.

Головний санлікар також повідомив, що штам "дельта" є переважаючим.

"Майже в кожному регіоні штам "дельта" реєструється майже по всіх випадках госпіталізованих людей", – сказав він.

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.  

За даними від 23 вересня, МОЗ відносить до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки 9 регіонів України, включно з Києвом.

Теми: коронавірусМОЗ


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