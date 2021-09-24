4 области могут стать "красными" в ближайшие недели

Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области могут в течение двух-трех недель перейти в "красный" уровень эпидопасности.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки "оранжевого" уровня".

"Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к "красному" уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании".

Детали: По словам Кузина, Министерство здравоохранения на этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году: 68% – рост новых случаев заболевания, 51% – рост госпитализации.

В то же время санврач отметил, что нагрузка на систему здравоохранения страны контролируема: занято 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ, а число пациентов, которым назначен кислород, – 19% от количества коек с кислородом.

При этом Кузин подчеркнул, что 95% госпитализированных в больницах – невакцинированные.

Главсанврач также сообщил, что штамм "дельта" является преобладающим.

"Почти в каждом регионе штамм "дельта" регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей", – сказал он.

Что предшествовало: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по всей Украине.

По данным от 23 сентября, Минздрав относит к оранжевому уровню эпидемической опасности 9 регионов Украины, включая Киев.