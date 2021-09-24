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ООС: окупанти 7 разів порушили "тишу", стріляли з забороненого озброєння

П'ятниця, 24 вересня 2021, 17:57

Від початку доби 24 вересня російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 1 раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Деталі: В напрямку Новолуганського російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Світлодарська та Золотого-4 противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Лебединського та Водяного окупанти вели численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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