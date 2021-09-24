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ООС: оккупанты 7 раз нарушили "тишину", стреляли из запрещенного вооружения

Пятница, 24 сентября 2021, 17:57
ООС: оккупанты 7 раз нарушили тишину, стреляли из запрещенного вооружения

С начала суток 24 сентября российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 1 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Детали: В направлении Новолуганского российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Светлодарска и Золотого-4 противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Лебединского и Водяного оккупанты вели многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, возле населенных пунктов Водяное и Широкино российско-оккупационные войска применили два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.

Потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил вели ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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