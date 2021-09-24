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Днями змінив ім’я: ЦВК зареєструвала "двійника" кандидата від "слуг"

П'ятниця, 24 вересня 2021, 19:27
Днями змінив ім’я: ЦВК зареєструвала двійника кандидата від слуг

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата в нардепи в ОВО №197 на Черкащині, який нещодавно змінив своє ім’я на Віталій Войцехівський. Там вже зареєстрований кандидат з таким іменем від "Слуги народу".

Джерело: ЦВК, "Суспільне" з посиланням на засідання комісії

Деталі: ЦВК повідомила, що зареєструвала самовисуванця Войцехівського 24 вересня.

Там вже зареєстрований кандидатом від партії влади чинний міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.

У відомостях новозареєстрованого, поданих до ЦВК, йдеться, що чоловік повністю змінив своє ім'я 14-го вересня, раніше був Віктором Олександровичем Шевченком.

Як місце його роботи в документах зазначено, що він голова громадської спілки "Золотинізька Громадська Міська Рада".

У його декларації зазначено, що минулого року він ніде не працював. Водночас в автобіографії, поданій до Комісії, вказано, що у цей час він працював інженером будівельної компанії. Окрім того, Віктор Шевченко на даний час є підприємцем.

Під час доповіді член комісії Сергій Постівий зазначив, що представники ЦВК зверталися до кандидата з приводу низки невідповідностей і він зазначав, що їх виправлять. Громадської спілки, про яку йшла мова, у реєстрах не знайшли.

Член комісії планує звернутися до правоохоронців щодо цього.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЦВКвибориХерсонська область
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