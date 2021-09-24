Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голову Херсонщини зареєстрували кандидатом від "слуг" на довибори в Раду

П'ятниця, 24 вересня 2021, 17:46
Голову Херсонщини зареєстрували кандидатом від слуг на довибори в Раду
Сергій Козир (Фото: ОДА)

Центральна виборча комісія зареєструвала голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" на проміжних виборах до Верховної Ради, які пройдуть 31 жовтня.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: Козир балотуватиметься по виборчому округу №184, де наразі зареєстровані ще 27 кандидатів.

Крім нього, комісія зареєструвала кандидатами у нардепи на проміжних виборах двох самовисуванців - Віталія Войцехівського і Владислава Голуба. Обидва - в окрузі №197 (Черкаська область).

В одному окрузі з Козирем також намагався зареєструватися представник партії "Союз анархістів України" В’ячеслав Азаров. Але ЦВК йому відмовила, тому що він не вніс відповідну грошову заставу та подав документи, які не відповідають виборчому законодавству.

Що передувало: Раніше на засіданні політради партії "Слуга народу" було ухвалено рішення висунути кандидатом у народні депутати в 184 окрузі чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря. Довибори в цьому окрузі вирішили провести тому, що раніше обраний нардеп Ігор Колихаєв став мером Херсону та склав повноваження депутата.

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконуючим обов’язки голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Передісторія:

  • 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 2 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
  • Президентська партія "Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати на 197 окрузі у Черкаській області буде чинний міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаХерсонська областьвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: