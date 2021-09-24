Голову Херсонщини зареєстрували кандидатом від "слуг" на довибори в Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала голову Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" на проміжних виборах до Верховної Ради, які пройдуть 31 жовтня.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: Козир балотуватиметься по виборчому округу №184, де наразі зареєстровані ще 27 кандидатів.

Крім нього, комісія зареєструвала кандидатами у нардепи на проміжних виборах двох самовисуванців - Віталія Войцехівського і Владислава Голуба. Обидва - в окрузі №197 (Черкаська область).

В одному окрузі з Козирем також намагався зареєструватися представник партії "Союз анархістів України" В’ячеслав Азаров. Але ЦВК йому відмовила, тому що він не вніс відповідну грошову заставу та подав документи, які не відповідають виборчому законодавству.

Що передувало: Раніше на засіданні політради партії "Слуга народу" було ухвалено рішення висунути кандидатом у народні депутати в 184 окрузі чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря. Довибори в цьому окрузі вирішили провести тому, що раніше обраний нардеп Ігор Колихаєв став мером Херсону та склав повноваження депутата.

У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконуючим обов’язки голови Херсонської обласної державної адміністрації.

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