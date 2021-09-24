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На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"

Пятница, 24 сентября 2021, 19:27
На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала двойника кандидата от слуг

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в нардепы в ОВО № 197 в Черкаской области, который недавно сменил свое имя на Виталий Войцеховский. Там уже зарегистрированный кандидат с таким именем от "Слуги народа".

Источник: ЦИК, "Суспільне" со ссылкой на заседание комиссии

Детали: ЦИК сообщила, что зарегистрировала самовыдвиженца Войцеховского 24 сентября.

Там уже зарегистрирован кандидатом от партии власти действующий мэр Золотоноши Виталий Войцеховский.

В сведениях вновь зарегистрированных, поданных в ЦИК, говорится, что человек полностью изменил свое имя 14-го сентября, ранее был Виктором Александровичем Шевченко.

Как место его работы в документах указано, что он председатель общественного союза "Золотиножский Общественный городской совет".

В его декларации указано, что в прошлом он нигде не работал. В то же время в автобиографии, представленной в Комиссию, указано, что в это время он работал инженером строительной компании. Кроме того, Виктор Шевченко в настоящее время является предпринимателем.

Во время доклада член комиссии Сергей Постивий отметил, что представители ЦИК обращались к кандидату по поводу ряда несоответствий и он отмечал, что их исправят. Общественного союза, о которой шла речь, в реестрах не нашли.

Член комиссии планирует обратиться в милицию по этому поводу.

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Темы: ЦИКвиборыХерсонская область
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