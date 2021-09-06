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Від "слуг" у нардепи на довиборах на Черкащині піде мер Золотоноші

Понеділок, 6 вересня 2021, 21:30
Від слуг у нардепи на довиборах на Черкащині піде мер Золотоноші
Корнієнко та Войцехівський, фото від "Слуги народу"

Партія "Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати на 197 окрузі у Черкаській області буде чинний міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. 

Джерело: голова партії Олександр Корнієнко та Віталій Войцехівський під час брифінгу після з’їзду партії

Пряма мова Корнієнка: "Політрада прийняла рішення про висування. Віталій Войцехівський завтра відправиться в ЦВК подавати документи. Ми будемо оперативно чекати реєстрації. Для цього перепон ніяких немає бути. Віталій Олександрович 30 років проживає в Україні, він мер Золотоноші...третій раз обраний мером громади. Це серйозна довіра". 

Деталі: Корнієнко каже, що наразі Войцехівський веде активну комунікацію з мешканцями округу. Перед тим як ухвалити рішення про його висування у партії вирішили перевірити рівень підтримки його на окрузі. 

Так, Корнієнко доручив зібрати підписи серед виборців, які готові підтримати цього кандидата. Для себе він поставив умовну планку в 10 тисяч підписів, проте наразі вже зібрано більше 20 тисяч. 

Журналісти нагадали лідеру "слуг", що раніше Войцехівський перемагав на виборах міського голови від партії "Блок Петра Порошенка", проте Корнієнко зауважив, що вже в 2020 році він балотувався на посаду мера від "Слуги народу". Це для президентської партії начебто важливіше. 

Що передувало: Раніше повідомлялось, що партія "Слуга народу" планує висунути кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області діючого мера Золотоноші Віталія Войцехівського.

Передісторія:

  • У п’ятницю Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
  • 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень"слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.
  • Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
  • Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориСлуга народуЧеркаська область
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