Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ТСК щодо "вагнерівців" заслухала Бурбу, але не у Раді

П'ятниця, 24 вересня 2021, 22:29
ТСК щодо вагнерівців заслухала Бурбу, але не у Раді

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба в режимному приміщенні дав свідчення у справі найманців ПВК "Вагнера" ​​тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп Роман Костенко повідомляє, що зустріч була в будівлі ГУ розвідки.

Джерело: глава ТСК Мар'яна Безугла в коментарі журналістам і нардеп "Голосу" Роман Костенко, яких цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Повідомляється, що заслуховування Бурби проходило в режимному приміщенні в присутності членів тимчасової слідчої комісії

Пряма мова Безуглої: "Заслуховування (Бурби - ред.) відбулося в відповідним режимному приміщенні і з відповідними умовами в присутності членів тимчасової слідчої комісії".

Пряма мова Костенка: "Він (Бурба - ред.) мені відзвонився близько півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК), що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої проходило не в будівлі комітетів Верховної Ради, а, за попередньою інформацією, - в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Засідання вже закінчилося".

Що було раніше: Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був. 

У понеділок ТСК заслухала Бурбу, а через деякий час "без пояснення причин" оголосила перерву.

 Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаВагнер
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: