Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ТСК щодо "вагнерівців" заслухала Бурбу, але не у Раді

П'ятниця, 24 вересня 2021, 22:29

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба в режимному приміщенні дав свідчення у справі найманців ПВК "Вагнера" ​​тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп Роман Костенко повідомляє, що зустріч була в будівлі ГУ розвідки.

Джерело: глава ТСК Мар'яна Безугла в коментарі журналістам і нардеп "Голосу" Роман Костенко, яких цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Повідомляється, що заслуховування Бурби проходило в режимному приміщенні в присутності членів тимчасової слідчої комісії

Пряма мова Безуглої: "Заслуховування (Бурби - ред.) відбулося в відповідним режимному приміщенні і з відповідними умовами в присутності членів тимчасової слідчої комісії".

Пряма мова Костенка: "Він (Бурба - ред.) мені відзвонився близько півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК), що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої проходило не в будівлі комітетів Верховної Ради, а, за попередньою інформацією, - в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Засідання вже закінчилося".

Що було раніше: Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був. 

У понеділок ТСК заслухала Бурбу, а через деякий час "без пояснення причин" оголосила перерву.

 Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Теми: Верховна РадаВагнер


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін хоче, аби ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися в брудній білизні еліт"

фотоВ одному з міст Афганістану таліби вивісили тіла розстріляних людей – AP

фотоУ ДТП зі службовим авто загинув поліцейський, ще один у важкому стані

Війська РФ після навчань залишилися біля українських кордонів – командування ЗСУ

Пакт Путіна-Меркель: у Польщі суперечку по шахті в Туруві назвали операцією Німеччини і РФ

ТСК щодо "Вагнера" викликає Бутусова: опублікував "свідчення" Бурби

Усі новини...
Верховна Рада
Голову Херсонщини зареєстрували кандидатом від "слуг" на довибори в Раду
За несплату більше 100 мільйонів податків судитимуть народного депутата
Рада прийняла закон про підтримку молодих фермерів
Останні новини
23:34
Військові України та США здійснили спільне десантування з літаків C-130 Hercules
22:39
У ЄС затримали українців: звинувачують у контрабанді людей
21:56
фотоУ Нідерландах протестують проти обов’язкового ковід-паспорта для входу у бари
21:45
Путін хоче, аби ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися в брудній білизні еліт"
21:23
Футбол: "Динамо" бере легкі три очки у Львові
20:47
фотоВ одному з міст Афганістану таліби вивісили тіла розстріляних людей – AP
20:18
У ДТП мікроавтобуса і вантажівки в Угорщині загинули українці
19:38
У Нідерландах звільнили високопосадовицю за критику ковід-паспортів
19:33
За тиждень бензин подешевшав, а дизпаливо подорожчало
19:21
фотоУ ДТП зі службовим авто загинув поліцейський, ще один у важкому стані
Усі новини...