ТСК щодо "вагнерівців" заслухала Бурбу, але не у Раді

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба в режимному приміщенні дав свідчення у справі найманців ПВК "Вагнера" ​​тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Нардеп Роман Костенко повідомляє, що зустріч була в будівлі ГУ розвідки.

Джерело: глава ТСК Мар'яна Безугла в коментарі журналістам і нардеп "Голосу" Роман Костенко, яких цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Повідомляється, що заслуховування Бурби проходило в режимному приміщенні в присутності членів тимчасової слідчої комісії

Пряма мова Безуглої: "Заслуховування (Бурби - ред.) відбулося в відповідним режимному приміщенні і з відповідними умовами в присутності членів тимчасової слідчої комісії".

Пряма мова Костенка: "Він (Бурба - ред.) мені відзвонився близько півгодини тому, сказав, що він вийшов (з засідання ТСК), що все нормально, що він у безпеці. Він дав свідчення тимчасовій слідчій комісії, засідання якої проходило не в будівлі комітетів Верховної Ради, а, за попередньою інформацією, - в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Засідання вже закінчилося".

Що було раніше: Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був.

У понеділок ТСК заслухала Бурбу, а через деякий час "без пояснення причин" оголосила перерву.

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