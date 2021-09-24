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ВСК по "вагнеровцам" заслушала Бурбу, но не в Раде

Пятница, 24 сентября 2021, 22:29
ВСК по вагнеровцам заслушала Бурбу, но не в Раде

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в режимном помещении дал показания по делу наемников ЧВК "Вагнера" временной следственной комиссии Верховной Рады. Нардеп Роман Костенко сообщил, что заседание было в здании ГУ разведки.

Источник: глава ВСК Марьяна Безуглая в комментарии журналистам и нардеп "Голоса" Роман Костенко, которых цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Сообщается, что заслушивание Бурбы проходило в режимном помещении в присутствии членов временной следственной комиссии

Прямая речь Безуглой: "Заслушивание (Бурбы – ред.) состоялось в соответствующим режимном помещении и с соответствующими условиями в присутствии членов временной следственной комиссии".

Прямая речь Костенко: "Он (Бурба – ред.) мне отзвонился около получаса назад, сказал, что он вышел (из заседания ВСК), все нормально, он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которого сегодня проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а, по предварительной информации, – в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось".

Что было раньше: На прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был

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Темы: Верховная РадаВагнер
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