Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВСК по "вагнеровцам" заслушала Бурбу, но не в Раде

Пятница, 24 сентября 2021, 22:29

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в режимном помещении дал показания по делу наемников ЧВК "Вагнера" временной следственной комиссии Верховной Рады. Нардеп Роман Костенко сообщил, что заседание было в здании ГУ разведки.

Источник: глава ВСК Марьяна Безуглая в комментарии журналистам и нардеп "Голоса" Роман Костенко, которых цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Сообщается, что заслушивание Бурбы проходило в режимном помещении в присутствии членов временной следственной комиссии

Прямая речь Безуглой: "Заслушивание (Бурбы – ред.) состоялось в соответствующим режимном помещении и с соответствующими условиями в присутствии членов временной следственной комиссии".

Прямая речь Костенко: "Он (Бурба – ред.) мне отзвонился около получаса назад, сказал, что он вышел (из заседания ВСК), все нормально, он в безопасности. Он дал показания временной следственной комиссии, заседание которого сегодня проходило не в здании комитетов Верховной Рады, а, по предварительной информации, – в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Заседание уже закончилось".

Что было раньше: На прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был

Читайте также: "Были волнения со стороны руководства, но темников не было". Председатель ВСК Безуглая о деле "вагнеровцев"

Темы: Верховная РадаВагнер


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин хочет, чтобы СМИ писали по госзаказу, а не "ковырялись в грязном белье элит"

фотоВ одном из городов Афганистана талибы вывесили тела расстрелянных людей – AP

фотоВ ДТП со служебным авто погиб полицейский, еще один в тяжелом состоянии

Войска РФ после учений остались вблизи украинских границ – командование ВСУ

Пакт Путина-Меркель: в Польше спор по шахте в Туруве считают операцией Германии и РФ

ВСК по Вагнеру вызывает Бутусова: опубликовал "показания" Бурбы

Все новости...
Верховная Рада
Главу Херсонщины зарегистрировали кандидатом от "слуг" на довыборы в Раду
За неуплату свыше 100 миллионов налогов будут судить народного депутата
Рада приняла закон о поддержке молодых фермеров
Последние новости
22:39
В ЕС задержали украинцев: обвиняют в контрабанде людей
21:56
фотоВ Нидерландах протестуют против обязательного ковид-паспорта для входа в бары
21:45
Путин хочет, чтобы СМИ писали по госзаказу, а не "ковырялись в грязном белье элит"
21:23
Футбол: "Динамо" берет легкие три очка во Львове
20:47
фотоВ одном из городов Афганистана талибы вывесили тела расстрелянных людей – AP
20:18
В ДТП микроавтобуса и грузовика в Венгрии погибли украинцы
19:38
В Нидерландах уволили высокопоставленную чиновницу за критику ковид-паспортов
19:33
За неделю бензин подешевел, а дизтопливо подорожало
19:21
фотоВ ДТП со служебным авто погиб полицейский, еще один в тяжелом состоянии
18:58
"Шахтер" разгромил "Верес" в матче 9 тура УПЛ
Все новости...