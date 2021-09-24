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СБУ оголосила підозру тещі Шарія

П'ятниця, 24 вересня 2021, 22:54
СБУ оголосила підозру тещі Шарія

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партії Шарія" за підробку документів.

Джерело: СБУ, джерело Української правди в правоохоронних органах, Ольга Шарій у Telegram

Деталі: Джерела УП повідомляють, що підозру оголосили тещі Анатолія Шарія Бондаренко Аллі за статтею "Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців".

За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "очільників".

Зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії". 

За даними СБУ, Віктор Шарій, на якого зареєстровано "Партію Шарія", заявив, що не має жодного відношення до діяльності цієї "політичної сили" і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній.

Пряма мова Шарій: "Тільки що моїй мамі СБУ вручила підозру".

Що було раніше: СБУ виявила факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія". Та почала розслідування за статтею "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" Кримінального кодексу. 

Блогеру Анатолію Шарію СБУ повідомила про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

Шарій, якого оголошено у розшук, записав серію відеороликів про ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова, заявляючи, що він стоїть за нібито переслідуванням "Партії Шарія" з боку влади і Офісу президента.

Українська правда

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Теми: ШарійСБУ
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