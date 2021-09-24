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СБУ объявила подозрение теще Шария

Пятница, 24 сентября 2021, 22:54
СБУ объявила подозрение теще Шария

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария" за подделку документов.

Источник: СБУ, источник Украинской правды в правоохранительных органах, Ольга Шарий в Telegram

Детали: Источники УП сообщают, что подозрение объявили теще Анатолия Шария Бондаренко Алле по статье "Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей".

По предварительным данным, она занималась подделкой документов о "покупке" данной политической силы и об избрании ее "руководителей".

Злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "выбрать нужных руководителей партии".

По данным СБУ, Виктор Шарий, на которого зарегистрирована "Партия Шария", заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности этой "политической силы" и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Прямая речь Шарий: "Только что моей маме СБУ вручила подозрение".

Что было раньше: СБУ выявила факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". И начала расследование по статье "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" Уголовного кодекса.

Блогеру Анатолию Шарию СБУ сообщила о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.

Шарий, который объявлен в розыск, записал серию видеороликов об экс-заместителе главы администрации Януковича Андрее Портнове, заявляя, что он стоит за якобы преследованием "Партии Шария" со стороны власти и Офиса президента.

Украинская правда

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Темы: ШарийСБУ
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