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Коронавирус: больше 8 тысяч новых случаев, 133 умерших

Суббота, 25 сентября 2021, 08:15
Коронавирус: больше 8 тысяч новых случаев, 133 умерших

За сутки 24 сентября в Украине зафиксировано 8267 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2035 человек, 133 больных умерли, выздоровел 2821 человек.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Среди новых больных 715 детей и 157 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 39 360 человек, методом ИФА – 10 699 человек, экспресс-тестами – 29 020 человек.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 387 750 случаев коронавируса, выздоровели – 2 243 209 человек, умерло 55 557 человек, проведено 12 673 213 ПЦР-тестирований.

Что предшествовало: За сутки 23 сентября в Украине зафиксировали 9 058 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 140 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 060 человек, выздоровели 2 415 человек.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 3 позицию.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирус
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