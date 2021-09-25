159 тисяч щеплень проти COVID зробили у п'ятницю

159 004 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні за минулу добу 24 вересня.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані – 62 119 людей.

Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення і 345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 12 138 989 щеплень.

Що передувало: 23 вересня 153 628 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні: першу дозу вакцини отримали 96 986 людей, другу дозу – 56 642 людини.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП