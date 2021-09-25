Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

159 тисяч щеплень проти COVID зробили у п'ятницю

Субота, 25 вересня 2021, 08:36
159 тисяч щеплень проти COVID зробили у п'ятницю
фото КМДА

159 004 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні за минулу добу 24 вересня.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них одну дозу отримали 96 885 людей, повністю імунізовані – 62 119 людей.

Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення і 345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 720 913 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 418 078 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 12 138 989 щеплень.

Що передувало: 23 вересня 153 628 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні: першу дозу вакцини отримали 96 986 людей, другу дозу – 56 642 людини.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
Усі новини...
Реклама: