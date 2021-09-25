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159 тысяч прививок против COVID сделали в пятницу

Суббота, 25 сентября 2021, 08:36
фото КГГА

159 004 человека вакцинировано против COVID-19 в Украине за минувшие сутки 24 сентября.

Источник: Минздрав

Детали: Из них одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы – 62 119 человек.

В течение суток работали 966 мобильных бригад, 2977 прививочных пунктов и 345 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 624 028 человек, из них получили одну дозу – 6 720 913 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 12 138 989 прививок.

Что предшествовало: 23 сентября 153 628 людей вакцинировали против COVID-19 в Украине: первую дозу вакцины получили 96 986 человек, вторую дозу – 56 642 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинация


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