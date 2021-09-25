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Войска РФ после учений остались вблизи украинских границ – командование ВСУ

Суббота, 25 сентября 2021, 16:57
Войска РФ после учений остались вблизи украинских границ – командование ВСУ
Фото Минобороны Беларуси

Российские военные учения "Запад-2021" завершились, однако украинское командование не фиксирует массового возвращения военных РФ в места постоянной дислокации – Москва оставила в приближенных к границе Украины районах многочисленные армейские батальоны.

Источник: главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытие ("Запада-2021" - УП), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно, прежде всего, во время проведения этих учений, и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации".

Детали: По словам Залужного, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. По данным командования, каждая такая группа насчитывает около тысячи российских военных.

Залужный отметил, что, хотя эти военные и "не стоят с автоматами" под украинской границей, однако находятся в соответствующих районах РФ, приближенных к Украине.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что некоторые военные все же возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в Государственную думу, но это не значит, что украинское командование может "расслабляться".

Напомним:

  • Военные российско-белорусские учения "Запад-2021" были анонсированы как таковые, которые "несут оборонительный характер".
  • Российская сторона уверяла, что после окончания учений в срок до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника вернутся к пунктам постоянной дислокации.
  • 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Вооруженные силы постоянно готовятся к отражению различных угроз, в том числе и полномасштабного вторжения РФ.

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Темы: РосcияграницаВооруженные силы
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