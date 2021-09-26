Зеленський про перемогу Усика: "Україна повертає своє"
Неділя, 26 вересня 2021, 02:17
Президент України Володимир Зеленський подякував боксеру Олександру Усику за здобуття чемпіонських титулів.
Джерело: Зеленський у facebook
Пряма мова: "Україна повертає своє!
Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю!
Саня, дякую!
Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!
Важка, але тому ще цінніша перемога.
Браво, Чемпіоне!
Міць! Сила! Усик!"
Передісторія:
- У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
- Новий чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.
Українська правда