Зеленський про перемогу Усика: "Україна повертає своє"

Президент України Володимир Зеленський подякував боксеру Олександру Усику за здобуття чемпіонських титулів.

Джерело: Зеленський у facebook

Пряма мова: "Україна повертає своє!

Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю!

Саня, дякую!

Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!

Важка, але тому ще цінніша перемога.

Браво, Чемпіоне!

Міць! Сила! Усик!"

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