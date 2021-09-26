Зеленский о победе Усика: "Украина возвращает свое"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил боксера Александра Усика за завоевание чемпионских титулов.

Источник: Зеленский в facebook

Прямая речь: "Украина возвращает свое!

Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу!

Саня, спасибо!

Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!

Тяжелая, но поэтому еще более ценная победа.

Браво, Чемпион!

Мощь! Сила! Усик!"

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