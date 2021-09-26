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Зеленский о победе Усика: "Украина возвращает свое"

Воскресенье, 26 сентября 2021, 02:17

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил боксера Александра Усика за завоевание чемпионских титулов.

Источник: Зеленский в facebook

Прямая речь: "Украина возвращает свое!

Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO – снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу!

Саня, спасибо!

Все мы не спали, все мы не сомневались, все мы не сдерживали эмоций!

Тяжелая, но поэтому еще более ценная победа.

Браво, Чемпион!

Мощь! Сила! Усик!"

Предыстория:

  • В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Новый чемпион по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как и предполагал украинец.

Украинская правда
Темы: спортЗеленский


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