Усик наступний чемпіонський бій має знову провести проти Джошуа

В ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО, перемігши в Лондоні британця Ентоні Джошуа, і знову повинен провести з ним поєдинок.

Джерело: isport.ua

Деталі: Як стало відомо перед боєм, в разі поразки британець отримає можливість повернути свої пояси в реванші Усик – Джошуа, оскільки в контракті на перший бій прописаний пункт про обов'язковий повторний поєдинок.

Напередодні бою з українцем британський чемпіон підтвердив, що якщо він програє, то відбудеться негайний реванш Усик – Джошуа.

Пряма мова Джошуа: "Я неминуче отримаю реванш, якщо станеться найгірше в поєдинку з Усиком. Я не зовсім розумію, яка ситуація у Тайсона Ф'юрі.

Тому, якщо я програю, я знову буду битися з Усиком. Бій за звання абсолютного чемпіона буде відкладений. Якщо я переможу Усика, буду битися з Ф'юрі або Уайлдером".

Деталі: Раніше промоутер британського чемпіона Едді Хірн також підтвердив, що в разі поразки його клієнта буде реванш Усик – Джошуа.

"Джошуа ставить на кін усе пояси і багато, багато десятків мільйонів доларів. Якщо є можливість провести реванш, то це було б величезним боєм.

Якщо для Усика є комерційний сенс у тому, щоб брати участь у реванші, а він є, то це те, на що ми теж дивимося. Це величезна можливість.

Якщо Олександр виграє, він заробить величезні статки", – заявив Хирн.

У свою чергу промоутер українського боксера Олександр Красюк відзначав, що реванш Усик – Джошуа мав величезне значення для британця, коли підписувався контракт на перший бій.

"В угоді на бій Усика і Джошуа питання реваншу прописане для Ентоні, адже він чемпіон. Йому був важливий цей пункт у контракті.

Питання реваншу стоїть дуже гостро. Ми прописали контракт на фантастичних умовах для Олександра Усика. Є всі шанси побачити два бої підряд Усика з Джошуа", – сказав Красюк.

Таким чином, реванш Усик – Джошуа повинен відбутися, але коли і де пройде повторний поєдинок, поки невідомо.

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