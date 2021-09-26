Усик наступний чемпіонський бій має знову провести проти Джошуа
В ніч з 25 на 26 вересня український боксер Олександр Усик здобув звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО, перемігши в Лондоні британця Ентоні Джошуа, і знову повинен провести з ним поєдинок.
Джерело: isport.ua
Деталі: Як стало відомо перед боєм, в разі поразки британець отримає можливість повернути свої пояси в реванші Усик – Джошуа, оскільки в контракті на перший бій прописаний пункт про обов'язковий повторний поєдинок.
Напередодні бою з українцем британський чемпіон підтвердив, що якщо він програє, то відбудеться негайний реванш Усик – Джошуа.
Пряма мова Джошуа: "Я неминуче отримаю реванш, якщо станеться найгірше в поєдинку з Усиком. Я не зовсім розумію, яка ситуація у Тайсона Ф'юрі.
Тому, якщо я програю, я знову буду битися з Усиком. Бій за звання абсолютного чемпіона буде відкладений. Якщо я переможу Усика, буду битися з Ф'юрі або Уайлдером".
Деталі: Раніше промоутер британського чемпіона Едді Хірн також підтвердив, що в разі поразки його клієнта буде реванш Усик – Джошуа.
"Джошуа ставить на кін усе пояси і багато, багато десятків мільйонів доларів. Якщо є можливість провести реванш, то це було б величезним боєм.
Якщо для Усика є комерційний сенс у тому, щоб брати участь у реванші, а він є, то це те, на що ми теж дивимося. Це величезна можливість.
Якщо Олександр виграє, він заробить величезні статки", – заявив Хирн.
У свою чергу промоутер українського боксера Олександр Красюк відзначав, що реванш Усик – Джошуа мав величезне значення для британця, коли підписувався контракт на перший бій.
"В угоді на бій Усика і Джошуа питання реваншу прописане для Ентоні, адже він чемпіон. Йому був важливий цей пункт у контракті.
Питання реваншу стоїть дуже гостро. Ми прописали контракт на фантастичних умовах для Олександра Усика. Є всі шанси побачити два бої підряд Усика з Джошуа", – сказав Красюк.
Таким чином, реванш Усик – Джошуа повинен відбутися, але коли і де пройде повторний поєдинок, поки невідомо.
Передісторія:
- У боксерському протистоянні в Лондоні українця Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик і став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
- Новий чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO, IBF Олександр Усик заявив, що поєдинок із британцем Ентоні Джошуа відбувся так, як і припускав українець.