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Усик следующий чемпионский бой должен снова провести против Джошуа

Воскресенье, 26 сентября 2021, 02:48
Фото: Getty Images

В ночь с 25 на 26 сентября украинский боксер Александр Усик получил звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО, победив в Лондоне британца Энтони Джошуа.

Источник: isport.ua

Детали: Как стало известно перед боем, в случае поражения британец получит возможность вернуть свои пояса в реванше Усик - Джошуа, поскольку в контракте на первый бой прописан пункт об обязательном повторном поединке.

Накануне боя с украинцем британский чемпион подтвердил, что если он проиграет, то состоится незамедлительный реванш Усик – Джошуа.

Прямая речь Джошуа: "Я неизбежно получу реванш, если случится худшее в поединке с Усиком. Я не совсем понимаю, какая ситуация у Тайсона Фьюри.

Так что, если я проиграю, я снова буду драться с Усиком. Бой за звание абсолютного чемпиона будет отложен.

Если я одолею Усика, буду драться с Фьюри или Уайлдером".

Детали: Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн также подтвердил, что в случае поражения его клиента будет реванш Усик - Джошуа.

"Джошуа ставит на кон все пояса и многие, многие десятки миллионов долларов. Если есть возможность провести реванш, то это было бы огромным боем.

Если для Усика есть коммерческий смысл в том, чтобы участвовать в реванше, а он есть, то это то, на что мы тоже смотрим. Это огромная возможность.

Если Александр выиграет, он заработает огромное состояние", – заявил Хирн.

В свою очередь промоутер украинского боксера Александр Красюк отмечал, что реванш Усик - Джошуа имел огромное значение для британца, когда подписывался контракт на первый бой.

"В соглашение на бой Усика и Джошуа вопрос реванша прописан для Энтони, ведь он чемпион. Ему был важен этот пункт в контракте.

Вопрос реванша стоит очень остро. Мы прописали контракт на фантастических условиях для Александра Усика.

Есть все шансы увидеть два боя подряд Усика с Джошуа", – сказал Красюк.

Таким образом, реванш Усик – Джошуа должен состояться, но когда и где пройдет повторный поединок, пока неизвестно.

Предыстория:

  • В боксерском противостоянии в Лондоне украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа победил Усик и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
  • Новый чемпион по версиям WBA, WBO, IBO, IBF Александр Усик заявил, что поединок с британцем Энтони Джошуа состоялся так, как и предполагал украинец.

Темы: спорт


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