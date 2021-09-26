Франція обіцяє 120 млн доз вакцин для бідніших країн

Франція подвоїть кількість доз вакцин, які надасть біднішим країнам, до 120 мільйонів доз.

Джерело: президент Франції Еммануель Макрон, цитує AFP

Пряма мова: "Франція зобов'язується подвоїти кількість доз, які вона надає. Збільшимо кількість від 60 до 120 мільйонів запропонованих доз".

"Менше 3% населення Африки вакциновані. Необхідно діяти швидше і рішучіше".

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