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Франція обіцяє 120 млн доз вакцин для бідніших країн

Неділя, 26 вересня 2021, 04:46

Франція подвоїть кількість доз вакцин, які надасть біднішим країнам, до 120 мільйонів доз.

Джерело: президент Франції Еммануель Макрон, цитує AFP

Пряма мова: "Франція зобов'язується подвоїти кількість доз, які вона надає. Збільшимо кількість від 60 до 120 мільйонів запропонованих доз".

"Менше 3% населення Африки вакциновані. Необхідно діяти швидше і рішучіше".

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.
  • Італія надасть іншим країнам 45 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця року, що втричі перевищує початкову обіцянку: раніше уряд обіцяв пожертвувати 15 млн доз.

Теми: Франціявакцинація


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