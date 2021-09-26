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Франция обещает 120 млн доз вакцин для бедных стран

Воскресенье, 26 сентября 2021, 04:46

Франция удвоит количество доз вакцин, которые предоставит бедным странам, до 120 млн доз.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрона, цитирует AFP

Прямая речь: "Франция обязуется удвоить количество доз, которые она предоставляет. Увеличим количество от 60 до 120 млн предложенных доз".

"Менее 3% населения Африки вакцинированы. Необходимо действовать быстрее и решительнее".

Напомним:

  • Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.
  • Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает изначальное обещание: ранее правительство обещало пожертвовать 15 млн доз.

Темы: Франциявакцинация


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