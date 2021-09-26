Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция обещает 120 млн доз вакцин для бедных стран

Воскресенье, 26 сентября 2021, 04:46
Франция обещает 120 млн доз вакцин для бедных стран

Франция удвоит количество доз вакцин, которые предоставит бедным странам, до 120 млн доз.

Источник: президент Франции Эммануэль Макрона, цитирует AFP

Прямая речь: "Франция обязуется удвоить количество доз, которые она предоставляет. Увеличим количество от 60 до 120 млн предложенных доз".

"Менее 3% населения Африки вакцинированы. Необходимо действовать быстрее и решительнее".

Напомним:

  • Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.
  • Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает изначальное обещание: ранее правительство обещало пожертвовать 15 млн доз.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: