Франция обещает 120 млн доз вакцин для бедных стран
Воскресенье, 26 сентября 2021, 04:46
Франция удвоит количество доз вакцин, которые предоставит бедным странам, до 120 млн доз.
Источник: президент Франции Эммануэль Макрона, цитирует AFP
Прямая речь: "Франция обязуется удвоить количество доз, которые она предоставляет. Увеличим количество от 60 до 120 млн предложенных доз".
"Менее 3% населения Африки вакцинированы. Необходимо действовать быстрее и решительнее".
Напомним:
- Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.
- Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против COVID-19 до конца года, что в три раза превышает изначальное обещание: ранее правительство обещало пожертвовать 15 млн доз.