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Доба на Донбасі: 4 порушення "тиші", прицільний обстріл

Неділя, 26 вересня 2021, 07:23
Доба на Донбасі: 4 порушення тиші, прицільний обстріл
Фото: штаб ООС

За добу 25 вересня російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовий ЗСУ дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась.

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї.

В районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.

В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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