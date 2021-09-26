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Сутки на Донбассе: 4 нарушения "тишины", прицельный обстрел

Воскресенье, 26 сентября 2021, 07:23
Фото: штаб ООС

За сутки 25 сентября российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военный ВСУ получил ранение.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

Детали: В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия.

В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.

В сторону Водяного враг вел обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс


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